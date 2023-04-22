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Жильё в Керекедьхаза, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Керекедьхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Керекедьхаза, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 102 м²
€ 65,867
Дом 2 комнаты в Керекедьхаза, Венгрия
Дом 2 комнаты
Керекедьхаза, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 39,257
Дом 1 ванная в Керекедьхаза, Венгрия
Дом 1 ванная
Керекедьхаза, Венгрия
1 ванных комнат 125 м² Количество этажей 2
€ 85,693
От Kecskemét 15 км один с этажом 125 нм продается на Kerekegyháza, 4 комнатных, чердак нетро…
Коттедж 6 ванных в Керекедьхаза, Венгрия
Коттедж 6 ванных
Керекедьхаза, Венгрия
6 ванных комнат 350 м² Количество этажей 2
€ 450,547
+ + ЛЕГЕНДАРНЫЙ ОХОТНИК ВЛАДЕНИЕ ПРОДАВЕЦ++ пансион: 2 люкса; здание общины: кухонная сто…
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