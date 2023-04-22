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Дома в Kemecsei jaras, Венгрия

Демечер
4
9 объектов найдено
Дом 2 комнаты в Демечер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Демечер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 39,520
Дом 4 комнаты в Nyirtet, Венгрия
Дом 4 комнаты
Nyirtet, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 72,454
Дом 3 комнаты в Nyirtet, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nyirtet, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 73,508
Дом 4 комнаты в Ньирбогдань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ньирбогдань, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 78,777
Дом 2 комнаты в Демечер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Демечер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 33,988
Дом 4 комнаты в Ньирбогдань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ньирбогдань, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 78,382
Дом 2 комнаты в Демечер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Демечер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 13,938
Дом 2 комнаты в Gegeny, Венгрия
Дом 2 комнаты
Gegeny, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 10,275
Дом 4 комнаты в Демечер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Демечер, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 150 м²
€ 65,340

Параметры недвижимости в Kemecsei jaras, Венгрия

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