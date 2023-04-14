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Купить вилла в Кечкемет, Венгрия

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2 объекта найдено
Вилла 5 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Вилла 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 Количество комнат 240 м²
€ 362,000
Мы рады представить вашему вниманию этот красивый уютный дом в 16-м районе Будапешта. Рас…
Вилла 7 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Вилла 7 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
7 Количество комнат 380 м²
Цена по запросу
Мы рады представить вашему вниманию великолепную виллу, которая по внутреннему убранству мож…

Параметры недвижимости в Кечкемет, Венгрия

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