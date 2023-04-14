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Купить дом в Кечкемет, Венгрия

238 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 102 м²
€ 88,004
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 106,728
Дом 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 100,308
Дом 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 151,222
Дом 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 50,555
Дом 5 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 155,143
Дом 5 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 Количество комнат 92 м²
€ 155,143
Дом 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 128,395
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 112 м²
€ 235,363
Дом 5 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 271,769
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 318,312
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 122,777
Дом 1 комнатав Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 61,255
Дом 6 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 133,477
Дом 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 93,621
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 200,617
Дом 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 80 м²
€ 93,621
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 120 м²
€ 320,318
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 105 м²
€ 219,314
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 117 м²
€ 258,394
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 91 м²
€ 45,206
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 155,143
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 180 м²
€ 320,719
Дом 3 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 112,345
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 104 м²
€ 194,384
Вилла 5 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Вилла 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 Количество комнат 240 м²
€ 362,000
Мы рады представить вашему вниманию этот красивый уютный дом в 16-м районе Будапешта. Рас…
Дом 2 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 60 м²
€ 47,880
Дом 5 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 165,843
Дом 4 комнатыв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 181,892
Дом 6 комнатв Kecskemeti jaras, Венгрия
Дом 6 комнат
Kecskemeti jaras, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 133,477

Параметры недвижимости в Кечкемет, Венгрия

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