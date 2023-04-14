Купить коттедж в Кечкемет, Венгрия

Коттедж 3 ванных Kecskemeti jaras, Венгрия 3 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1

€ 525,472

Продавцу хорошо удалось зайти, работать в парке отдыха на Ньири Эрдё посередине! С Kecskemé…