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Купить коттедж в Кечкемет, Венгрия

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2 объекта найдено
Коттедж 5 ванныхв Kecskemeti jaras, Венгрия
Коттедж 5 ванных
Kecskemeti jaras, Венгрия
5 ванных комнат 1 526 м² Количество этажей 2
€ 799,632
УНИКАЛЬНАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ! Из центра города Kecskemét на продажу cca. 4 км-ре во внутренней бер…
Коттедж 3 ванныхв Kecskemeti jaras, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 ванных комнат 100 м² Количество этажей 1
€ 525,472
Продавцу хорошо удалось зайти, работать в парке отдыха на Ньири Эрдё посередине! С Kecskemé…

Параметры недвижимости в Кечкемет, Венгрия

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