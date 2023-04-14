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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Бач-Кишкун
Kecskemeti jaras
Квартиры
Купить квартиру в Кечкемет, Венгрия
Квартира
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87 объектов найдено
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Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
€ 125,452
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
27 м²
€ 55,905
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
34 м²
€ 58,821
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
48 м²
€ 111,008
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
57 м²
€ 74,629
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
44 м²
€ 64,732
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 79,979
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
46 м²
€ 53,498
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 160,226
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 62,860
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат
82 м²
€ 423,000
Надькёрут, или h…
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
28 м²
€ 58,580
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
53 м²
€ 61,255
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
38 м²
€ 63,930
Квартира 1 комната
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
26 м²
€ 56,146
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат
62 м²
€ 515,000
На продажу выставлена эксклюзивная, недавно отремонтированная квартира, расположенная у подн…
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
43 м²
€ 80,220
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
59 м²
€ 76,502
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат
156 м²
€ 768,000
Роскошная квартира с балконом рядом с мостом Маргит и площадью Ньюгати/5-й район Будапешта …
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 81,852
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 74,629
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 106,969
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
122 м²
€ 213,723
Квартира 4 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 152,469
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
76 м²
€ 122,777
Квартира 2 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 149,259
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 93,354
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 142,571
Квартира 3 комнаты
Kecskemeti jaras, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
71 м²
€ 77,037
Квартира 1 ванная
Kecskemeti jaras, Венгрия
1 ванных комнат
69 м²
€ 86,269
* DINNER-BASED, GARDEN-CONNECTED APARTMENTS FOR SALE !!! *In Kecskemét, the apartment, built…
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