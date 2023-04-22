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Жильё в Kazincbarcikai jaras, Венгрия

Казинцбарцика
3
Шайосентпетер
3
7 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Tardona, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tardona, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 139,639
Дом 4 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Дом 4 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 19,760
Квартира 3 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 77 м²
€ 65,604
Дом 2 комнаты в Шайосентпетер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Шайосентпетер, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 28,982
Дом 2 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Дом 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
2 Количество комнат 80 м²
€ 39,520
Дом 4 комнаты в Шайосентпетер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Шайосентпетер, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 155,184
Дом 6 комнат в Шайосентпетер, Венгрия
Дом 6 комнат
Шайосентпетер, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 280 м²
€ 127,783

Параметры недвижимости в Kazincbarcikai jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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