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Дома в Казинцбарцика, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Дом 4 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 84 м²
€ 19,760
Дом 2 комнаты в Казинцбарцика, Венгрия
Дом 2 комнаты
Казинцбарцика, Венгрия
2 Количество комнат 80 м²
€ 39,520
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