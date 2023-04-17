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  5. Karcagi jaras

Купить недвижимость в Karcagi jaras, Венгрия

Карцаг
5
Кишуйсаллаш
1
10 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Кунмадараш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
3 Количество комнат 149 м²
€ 12,854
Дом 2 комнатыв Кишуйсаллаш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кишуйсаллаш, Венгрия
2 Количество комнат 58 м²
€ 13,122
Дом 3 комнатыв Карцаг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Карцаг, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 66,681
Квартира 2 комнатыв Карцаг, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 55,969
Дом 4 комнатыв Карцаг, Венгрия
Дом 4 комнаты
Карцаг, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 50,613
Дом 2 комнатыв Кунмадараш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 26,244
Дом 3 комнатыв Кунмадараш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кунмадараш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 24,369
Дом 3 комнатыв Карцаг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Карцаг, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 43,651
Дом 5 комнатв Кунмадараш, Венгрия
Дом 5 комнат
Кунмадараш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 190 м²
€ 35,081
Дом 2 комнатыв Карцаг, Венгрия
Дом 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 253 м²
€ 72,305

Параметры недвижимости в Karcagi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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