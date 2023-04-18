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Купить недвижимость в Карцаг, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 3 комнатыв Карцаг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Карцаг, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 92 м²
€ 66,898
Квартира 2 комнатыв Карцаг, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 54 м²
€ 56,151
Дом 4 комнатыв Карцаг, Венгрия
Дом 4 комнаты
Карцаг, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 120 м²
€ 50,778
Дом 3 комнатыв Карцаг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Карцаг, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 43,793
Дом 2 комнатыв Карцаг, Венгрия
Дом 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 253 м²
€ 72,540
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