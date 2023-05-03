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Жильё в Kapuvari jaras, Венгрия

3 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Капувар, Венгрия
Дом 4 комнаты
Капувар, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м²
€ 159,757
Дом 3 комнаты в Капувар, Венгрия
Дом 3 комнаты
Капувар, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 125,085
Дом 4 комнаты в Белед, Венгрия
Дом 4 комнаты
Белед, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 165,358

Параметры недвижимости в Kapuvari jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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