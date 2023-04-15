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Купить дом в Kaposvari jaras, Венгрия

Капошвар
20
Игаль
4
Кадаркут
2
Надьбайом
1
44 объекта найдено
Дом 2 комнатыв Остопан, Венгрия
Дом 2 комнаты
Остопан, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 47,684
Дом 2 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 79,253
Дом 2 комнатыв Кадаркут, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кадаркут, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 51,686
Дом 5 комнатв Мадьяратад, Венгрия
Дом 5 комнат
Мадьяратад, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 105,758
Дом 2 комнатыв Hetes, Венгрия
Дом 2 комнаты
Hetes, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 31,542
Дом 4 комнатыв Кадаркут, Венгрия
Дом 4 комнаты
Кадаркут, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 155 м²
€ 111,325
Дом 2 комнатыв Игаль, Венгрия
Дом 2 комнаты
Игаль, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 87,204
В нескольких минутах ходьбы от спа, продается гостиная плюс дом для отдыха с 1 спальней с бо…
Дом 4 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 101,252
Дом 6 комнатв Игаль, Венгрия
Дом 6 комнат
Игаль, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 140,216
Дом 3 комнатыв Гиге, Венгрия
Дом 3 комнаты
Гиге, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 23,829
Дом 3 комнатыв Остопан, Венгрия
Дом 3 комнаты
Остопан, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 9,251
Дом 3 комнатыв Игаль, Венгрия
Дом 3 комнаты
Игаль, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 58,048
Дом 5 комнатв Kaposszerdahely, Венгрия
Дом 5 комнат
Kaposszerdahely, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 153 м²
€ 129,879
Дом 5 комнатв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kaposvari jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 105,997
Дом 3 комнатыв Edde, Венгрия
Дом 3 комнаты
Edde, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 49,009
Дом 2 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 79,253
Дом 2 комнатыв Kokut, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kokut, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 18,289
Дом 1 комнатав Шомодьшард, Венгрия
Дом 1 комната
Шомодьшард, Венгрия
1 Количество комнат 214 м²
€ 225,300
Дом 2 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 45 м²
€ 8,614
Дом 2 комнатыв Мернье, Венгрия
Дом 2 комнаты
Мернье, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 30,455
Дом 5 комнатв Бардудварнок, Венгрия
Дом 5 комнат
Бардудварнок, Венгрия
5 Количество комнат 3 ванных комнат 200 м²
€ 126,698
Дом 6 комнатв Надьбайом, Венгрия
Дом 6 комнат
Надьбайом, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 158 м²
€ 67,590
Дом 3 комнатыв Kaposszerdahely, Венгрия
Дом 3 комнаты
Kaposszerdahely, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 96 м²
€ 111,298
Дом 4 комнатыв Гиге, Венгрия
Дом 4 комнаты
Гиге, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 115 м²
€ 22,769
Дом 3 комнатыв Игаль, Венгрия
Дом 3 комнаты
Игаль, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 92,506
In Igal, a few hundred meters from the baths, a family house for sale. It has a living room …
Дом 4 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 100,457
Дом 4 комнатыв Бардудварнок, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бардудварнок, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 180 м²
€ 144,457
Дом 4 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 253 м²
€ 421,444
I am offering for sale a family house currently under construction in the upscale, panoramic…
Дом 4 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 206 м²
€ 92,506
Дом 4 комнатыв Мике, Венгрия
Дом 4 комнаты
Мике, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 127 м²
€ 10,337

Параметры недвижимости в Kaposvari jaras, Венгрия

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