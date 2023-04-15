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Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Kaposvari jaras
Дома
Купить дом в Kaposvari jaras, Венгрия
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44 объекта найдено
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Дом 2 комнаты
Остопан, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 47,684
Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 79,253
Дом 2 комнаты
Кадаркут, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 51,686
Дом 5 комнат
Мадьяратад, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 105,758
Дом 2 комнаты
Hetes, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 31,542
Дом 4 комнаты
Кадаркут, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
155 м²
€ 111,325
Дом 2 комнаты
Игаль, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 87,204
В нескольких минутах ходьбы от спа, продается гостиная плюс дом для отдыха с 1 спальней с бо…
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 101,252
Дом 6 комнат
Игаль, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
110 м²
€ 140,216
Дом 3 комнаты
Гиге, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 23,829
Дом 3 комнаты
Остопан, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
79 м²
€ 9,251
Дом 3 комнаты
Игаль, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
49 м²
€ 58,048
Дом 5 комнат
Kaposszerdahely, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
153 м²
€ 129,879
Дом 5 комнат
Kaposvari jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 105,997
Дом 3 комнаты
Edde, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 49,009
Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 79,253
Дом 2 комнаты
Kokut, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 18,289
Дом 1 комната
Шомодьшард, Венгрия
1 Количество комнат
214 м²
€ 225,300
Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
45 м²
€ 8,614
Дом 2 комнаты
Мернье, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 30,455
Дом 5 комнат
Бардудварнок, Венгрия
5 Количество комнат
3 ванных комнат
200 м²
€ 126,698
Дом 6 комнат
Надьбайом, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
158 м²
€ 67,590
Дом 3 комнаты
Kaposszerdahely, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
96 м²
€ 111,298
Дом 4 комнаты
Гиге, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
115 м²
€ 22,769
Дом 3 комнаты
Игаль, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
50 м²
€ 92,506
In Igal, a few hundred meters from the baths, a family house for sale. It has a living room …
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 100,457
Дом 4 комнаты
Бардудварнок, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
180 м²
€ 144,457
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
253 м²
€ 421,444
I am offering for sale a family house currently under construction in the upscale, panoramic…
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
206 м²
€ 92,506
Дом 4 комнаты
Мике, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
127 м²
€ 10,337
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Параметры недвижимости в Kaposvari jaras, Венгрия
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