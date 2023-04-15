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Купить коттедж в Kaposvari jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Коттедж 1 ваннаяв Kaposvari jaras, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 272,887
Здание было построено в 1900 году по проекту архитектора Йожефа Лэмпинга, 3 ровный, и до сих…

Параметры недвижимости в Kaposvari jaras, Венгрия

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