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Купить квартиру в Kaposvari jaras, Венгрия

Капошвар
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9 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 100,192
Квартира 4 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 98 м²
€ 92,506
Квартира 2 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 50,335
Квартира 3 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 76 м²
€ 111,325
Квартира 2 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 50,361
Квартира 1 ваннаяв Kaposvari jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат 44 м² 2 Этаж
€ 77,701
В Капошове на улице Телеки 2004 - продается дом-лифт 44nm-, второй этаж, 1 комнатная квартир…
Квартира 1 ваннаяв Kaposvari jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат 125 м²
€ 90,563
Квартира 1 ваннаяв Kiskorpad, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kiskorpad, Венгрия
1 ванных комнат 61 м²
€ 88,293
Дом вашей мечты будет восстановлен на ваших глазах. Отдельный HRS, в недавно построенном кон…
Квартира 1 ваннаяв Kiskorpad, Венгрия
Квартира 1 ванная
Kiskorpad, Венгрия
1 ванных комнат 66 м²
€ 95,103
Дом вашей мечты будет восстановлен на ваших глазах. Отдельный HRS, в недавно построенном кон…

Параметры недвижимости в Kaposvari jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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