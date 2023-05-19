Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Шомодь
  5. Kaposvari jaras
  6. Таунхаусы

Таунхаусы в Капошвар, Венгрия

Таунхаус В архив
Очистить
1 объект найдено
Таунхаус 3 спальни в Kaposvari jaras, Венгрия
Таунхаус 3 спальни
Kaposvari jaras, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 240 м²
Количество этажей 1
€ 290,000

Параметры недвижимости в Капошвар, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти