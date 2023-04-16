Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Задунайский край
  4. медье Шомодь
  5. Kaposvari jaras
  6. Дома

Купить дом в Капошвар, Венгрия

20 объектов найдено
Дом 2 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 79,261
Дом 4 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 101,263
Дом 5 комнатв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 5 комнат
Kaposvari jaras, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 106,008
Дом 2 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 78 м²
€ 79,261
Дом 2 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат 45 м²
€ 8,615
Дом 4 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 100,468
Дом 4 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 253 м²
€ 421,488
I am offering for sale a family house currently under construction in the upscale, panoramic…
Дом 4 комнатыв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 206 м²
€ 92,515
Дом 1 ваннаяв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 77,046
Капошовар - Доннер ПРОДАЕТ уникальный итальянский стиль строительства 90-х годов, даже совре…
Дом 2 ванныхв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Kaposvari jaras, Венгрия
2 ванных комнат 166 м² Количество этажей 3
€ 98,239
Дом 2 ванныхв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Kaposvari jaras, Венгрия
2 ванных комнат 132 м² Количество этажей 2
€ 84,994
On Kaposvár in Tallián Gyula utcában onto a purchase offer with an own sole usage, inside on…
Дом 5 ванныхв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 5 ванных
Kaposvari jaras, Венгрия
5 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 141,962
2 семейных дома продаются на 1722 нм торчащей площади, засеянной травой на северо-западном к…
Дом 2 ванныхв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Kaposvari jaras, Венгрия
2 ванных комнат 250 м² Количество этажей 1
€ 113,126
На Капошваре рядом с тановым парком коммивояжер это красиво обновлен, плохо. увеличенный 280…
Коттедж 1 ваннаяв Kaposvari jaras, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3
€ 272,911
Здание было построено в 1900 году по проекту архитектора Йожефа Лэмпинга, 3 ровный, и до сих…
Дом 2 ванныхв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Kaposvari jaras, Венгрия
2 ванных комнат 120 м² Количество этажей 2
€ 84,290
В центре Капошвара в центре города 130 нм, 2 уровня, 4 комнаты + konyhás-столовая, 2 ванные,…
Дом 1 ваннаяв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат 135 м² Количество этажей 2
€ 85,399
На Kaposvár на продавце телеручки Tisztviselő это 135m-es, подвал, четыре семейных здания по…
Дом 3 ванныхв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 3 ванных
Kaposvari jaras, Венгрия
3 ванных комнат 320 м² Количество этажей 2
€ 93,433
На Koposvár на Donneri részen продавец он более поколения один 320 нм-es, 10 комнатных, газо…
Дом 1 ваннаяв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 122,353
На Kecel горы продавец он 130 нм те, 2 комнаты, дневной парень, американские семейные дома с…
Дом 2 ванныхв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 2 ванных
Kaposvari jaras, Венгрия
2 ванных комнат 147 м² Количество этажей 2
€ 92,321
На Капошваре северо-западный город частично продает 148 нм, два уровня семейных домов. Я аr…
Дом 1 ваннаяв Kaposvari jaras, Венгрия
Дом 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат 122 м² Количество этажей 2
€ 85,647
На Kaposvár в Xantus János utcában продавец он 122 нм-es, два поколения семейных домов, 778 …

Параметры недвижимости в Капошвар, Венгрия

недорогая
элитное
Realting.com
Перейти