Купить дом в Капошвар, Венгрия

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Realting.com
Венгрия
Задунайский край
медье Шомодь
Kaposvari jaras
Дома
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Дом
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20 объектов найдено
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Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 79,261
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 101,263
Дом 5 комнат
Kaposvari jaras, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 106,008
Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
78 м²
€ 79,261
Дом 2 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
2 Количество комнат
45 м²
€ 8,615
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 100,468
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
253 м²
€ 421,488
I am offering for sale a family house currently under construction in the upscale, panoramic…
Дом 4 комнаты
Kaposvari jaras, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
206 м²
€ 92,515
Дом 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 77,046
Капошовар - Доннер ПРОДАЕТ уникальный итальянский стиль строительства 90-х годов, даже совре…
Дом 2 ванных
Kaposvari jaras, Венгрия
2 ванных комнат
166 м²
Количество этажей 3
€ 98,239
Дом 2 ванных
Kaposvari jaras, Венгрия
2 ванных комнат
132 м²
Количество этажей 2
€ 84,994
On Kaposvár in Tallián Gyula utcában onto a purchase offer with an own sole usage, inside on…
Дом 5 ванных
Kaposvari jaras, Венгрия
5 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 141,962
2 семейных дома продаются на 1722 нм торчащей площади, засеянной травой на северо-западном к…
Дом 2 ванных
Kaposvari jaras, Венгрия
2 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 1
€ 113,126
На Капошваре рядом с тановым парком коммивояжер это красиво обновлен, плохо. увеличенный 280…
Коттедж 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 272,911
Здание было построено в 1900 году по проекту архитектора Йожефа Лэмпинга, 3 ровный, и до сих…
Дом 2 ванных
Kaposvari jaras, Венгрия
2 ванных комнат
120 м²
Количество этажей 2
€ 84,290
В центре Капошвара в центре города 130 нм, 2 уровня, 4 комнаты + konyhás-столовая, 2 ванные,…
Дом 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат
135 м²
Количество этажей 2
€ 85,399
На Kaposvár на продавце телеручки Tisztviselő это 135m-es, подвал, четыре семейных здания по…
Дом 3 ванных
Kaposvari jaras, Венгрия
3 ванных комнат
320 м²
Количество этажей 2
€ 93,433
На Koposvár на Donneri részen продавец он более поколения один 320 нм-es, 10 комнатных, газо…
Дом 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 2
€ 122,353
На Kecel горы продавец он 130 нм те, 2 комнаты, дневной парень, американские семейные дома с…
Дом 2 ванных
Kaposvari jaras, Венгрия
2 ванных комнат
147 м²
Количество этажей 2
€ 92,321
На Капошваре северо-западный город частично продает 148 нм, два уровня семейных домов. Я аr…
Дом 1 ванная
Kaposvari jaras, Венгрия
1 ванных комнат
122 м²
Количество этажей 2
€ 85,647
На Kaposvár в Xantus János utcában продавец он 122 нм-es, два поколения семейных домов, 778 …
Параметры недвижимости в Капошвар, Венгрия
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