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Купить вилла в Kalocsai jaras, Венгрия

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1 объект найдено
Виллав Дунапатай, Венгрия
Вилла
Дунапатай, Венгрия
1 121 м² Количество этажей 4
€ 275,043
В озере графства Бакс-Кискун Сцелиди прямой közeléből, на использование четыре тоскующих зам…

Параметры недвижимости в Kalocsai jaras, Венгрия

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