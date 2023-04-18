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Купить недвижимость в Kalocsai jaras, Венгрия

Калоча
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3 объекта найдено
Дом 3 комнатыв Калоча, Венгрия
Дом 3 комнаты
Калоча, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 58,969
Дом 4 комнатыв Калоча, Венгрия
Дом 4 комнаты
Калоча, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 139 м²
€ 106,359
Виллав Дунапатай, Венгрия
Вилла
Дунапатай, Венгрия
1 121 м² Количество этажей 4
€ 275,043
В озере графства Бакс-Кискун Сцелиди прямой közeléből, на использование четыре тоскующих зам…

Параметры недвижимости в Kalocsai jaras, Венгрия

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с видом на море
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