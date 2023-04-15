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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Jaszberenyi jaras
Дома
Купить дом в Jaszberenyi jaras, Венгрия
Ясберень
28
Ясароксаллаш
3
Ясфеньсару
1
Дом
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42 объекта найдено
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Дом 4 комнаты
Ясберень, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 182,891
Дом 2 комнаты
Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
87 м²
€ 92,771
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 63,349
Дом 1 комната
Ясберень, Венгрия
1 Количество комнат
15 м²
€ 9,807
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 39,494
Дом 3 комнаты
Ясароксаллаш, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 84,819
Дом 5 комнат
Ясароксаллаш, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
125 м²
€ 79,491
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 26,241
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 111,060
Дом 5 комнат
Ясберень, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 180,240
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 39,494
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 23,829
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 47,446
Дом 1 комната
Ясберень, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 28,626
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 211,782
Дом 4 комнаты
Ясберень, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 66,000
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
3 Количество комнат
52 м²
€ 18,289
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
108 м²
€ 52,747
Дом 5 комнат
Ясберень, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 238,288
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 70,241
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 110,795
Дом 6 комнат
Ясберень, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 394,938
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 83,494
Дом 8 комнат
Ясберень, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
177 м²
€ 421,444
Дом 4 комнаты
Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
94 м²
€ 55,238
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 89,855
Дом 7 комнат
Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
7 Количество комнат
2 ванных комнат
252 м²
€ 119,276
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 39,494
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 55,636
Дом 3 комнаты
Ястелек, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 39,494
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Параметры недвижимости в Jaszberenyi jaras, Венгрия
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