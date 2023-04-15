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Купить дом в Jaszberenyi jaras, Венгрия

Ясберень
28
Ясароксаллаш
3
Ясфеньсару
1
42 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясберень, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 182,891
Дом 2 комнатыв Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 87 м²
€ 92,771
Дом 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 63,349
Дом 1 комнатав Ясберень, Венгрия
Дом 1 комната
Ясберень, Венгрия
1 Количество комнат 15 м²
€ 9,807
Дом 3 комнатыв Ясъякохальма, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 39,494
Дом 3 комнатыв Ясароксаллаш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясароксаллаш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 84,819
Дом 5 комнатв Ясароксаллаш, Венгрия
Дом 5 комнат
Ясароксаллаш, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 125 м²
€ 79,491
Дом 2 комнатыв Ясъякохальма, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 26,241
Дом 3 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 111,060
Дом 5 комнатв Ясберень, Венгрия
Дом 5 комнат
Ясберень, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 180,240
Дом 2 комнатыв Ясъякохальма, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 39,494
Дом 3 комнатыв Ясъякохальма, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 23,829
Дом 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 47,446
Дом 1 комнатав Ясберень, Венгрия
Дом 1 комната
Ясберень, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 28,626
Дом 3 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 211,782
Дом 4 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясберень, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 66,000
Дом 3 комнатыв Ясъякохальма, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
3 Количество комнат 52 м²
€ 18,289
Дом 2 комнатыв Ясъякохальма, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 108 м²
€ 52,747
Дом 5 комнатв Ясберень, Венгрия
Дом 5 комнат
Ясберень, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 238,288
Дом 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 70,241
Дом 3 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 110,795
Дом 6 комнатв Ясберень, Венгрия
Дом 6 комнат
Ясберень, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 394,938
Дом 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 83,494
Дом 8 комнатв Ясберень, Венгрия
Дом 8 комнат
Ясберень, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 177 м²
€ 421,444
Дом 4 комнатыв Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 94 м²
€ 55,238
Дом 3 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 89,855
Дом 7 комнатв Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
Дом 7 комнат
Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 252 м²
€ 119,276
Дом 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 39,494
Дом 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 55,636
Дом 3 комнатыв Ястелек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ястелек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 39,494

Параметры недвижимости в Jaszberenyi jaras, Венгрия

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