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Купить коттедж в Jaszberenyi jaras, Венгрия

Ясберень
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1 объект найдено
Коттедж 2 ванныхв Ясберень, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Ясберень, Венгрия
2 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 170,531
Соломенное семейное владение, которое можно найти в непосредственной близости от Ясберены на…

Параметры недвижимости в Jaszberenyi jaras, Венгрия

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