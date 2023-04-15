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Купить квартиру в Jaszberenyi jaras, Венгрия

Ясберень
5
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5 объектов найдено
Квартира 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 73,951
Квартира 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 66,000
Квартира 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 49 м²
€ 213,000
Мы особенно рады предложить Вам на продажу компактную 2-комнатную квартиру в центре популярн…
Квартира 1 ваннаяв Ясберень, Венгрия
Квартира 1 ванная
Ясберень, Венгрия
1 ванных комнат 69 м²
€ 90,563
ИЩЕТ НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КВАРТИРА ЭНЕРГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА? Рядом с Ясберень ВЕЛИЧЕСТВО, в семейн…
Квартира 1 ваннаяв Ясберень, Венгрия
Квартира 1 ванная
Ясберень, Венгрия
1 ванных комнат 110 м²
€ 103,485
В центре Ясберени с площадью 110 м2 была построена теплоизоляционная квартира-кондоминиум из…

Параметры недвижимости в Jaszberenyi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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