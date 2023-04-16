Купить дом в Ясберень, Венгрия

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Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Jaszberenyi jaras
Ясберень
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Дом
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28 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Ясберень, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 182,910
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 63,356
Дом 1 комната
Ясберень, Венгрия
1 Количество комнат
15 м²
€ 9,808
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 111,071
Дом 5 комнат
Ясберень, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
170 м²
€ 180,259
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 47,450
Дом 4 комнаты
Ясберень, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
105 м²
€ 66,007
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 211,804
Дом 1 комната
Ясберень, Венгрия
1 Количество комнат
1 ванных комнат
45 м²
€ 28,629
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 70,248
Дом 5 комнат
Ясберень, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 238,313
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 110,806
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат
2 ванных комнат
120 м²
€ 83,502
Дом 6 комнат
Ясберень, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
200 м²
€ 394,979
Дом 8 комнат
Ясберень, Венгрия
8 Количество комнат
3 ванных комнат
177 м²
€ 421,488
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
85 м²
€ 89,864
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
68 м²
€ 39,498
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
58 м²
€ 55,642
Дом 2 ванных
Ясберень, Венгрия
2 ванных комнат
142 м²
Количество этажей 2
€ 94,707
1300 м2, на общем участке 142 м2 - кирпичная комната 4 + гостиная семейный дом со встроенной…
Дом 1 ванная
Ясберень, Венгрия
1 ванных комнат
150 м²
Количество этажей 2
€ 102,342
Уникальное предложение. Этот 5-комнатный семейный дом площадью 150 м2 с участком 425м2 прод…
Дом 1 ванная
Ясберень, Венгрия
1 ванных комнат
88 м²
Количество этажей 1
€ 97,381
Комплексный семейный дом площадью почти 90 кв.м из кирпича недалеко от центра Ясберень с при…
Дом 2 ванных
Ясберень, Венгрия
2 ванных комнат
180 м²
Количество этажей 2
€ 88,761
Продается в Ясберень, рядом с трассой с искусственной травой, кирпичный дом 180 м2 5 комнатн…
Дом 3 ванных
Ясберень, Венгрия
3 ванных комнат
300 м²
Количество этажей 2
€ 156,627
Jászberény legfrekventáltabb люкс с новым зданием, ожидающим заключения о продаже недвижимос…
Дом 1 ванная
Ясберень, Венгрия
1 ванных комнат
70 м²
Количество этажей 1
€ 89,010
Семейный дом с 2 комнатами хорошего состояния с 70 M2 газогидронный котел обогревает продает…
Дом 1 ванная
Ясберень, Венгрия
1 ванных комнат
206 м²
Количество этажей 1
€ 194,449
10M+15 M ft CSOK ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELVEHETŐ RÁ!!! BABY WAITING ROOM SUPPORT! On the develo…
Коттедж 2 ванных
Ясберень, Венгрия
2 ванных комнат
230 м²
Количество этажей 2
€ 170,547
Соломенное семейное владение, которое можно найти в непосредственной близости от Ясберены на…
Дом
Ясберень, Венгрия
200 м²
Количество этажей 1
€ 78,462
JÁSZBERÉNY-ben from the 32 capital roads on place to which close can be come easily, enclose…
Дом 2 ванных
Ясберень, Венгрия
2 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 3
€ 95,111
ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ! В Jászberény недалеко от больницы можно найти этот 200-нанометровый дом с 6…
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