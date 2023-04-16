Купить дом в Ясберень, Венгрия

Дом 2 ванных Ясберень, Венгрия 2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 3

€ 95,111

ДОМ ДЛЯ ПРОДАЖИ! В Jászberény недалеко от больницы можно найти этот 200-нанометровый дом с 6…