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Купить недвижимость в Ясберень, Венгрия

33 объекта найдено
Дом 4 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясберень, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 182,910
Квартира 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 73,959
Дом 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 63,356
Дом 1 комнатав Ясберень, Венгрия
Дом 1 комната
Ясберень, Венгрия
1 Количество комнат 15 м²
€ 9,808
Дом 3 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 111,071
Дом 5 комнатв Ясберень, Венгрия
Дом 5 комнат
Ясберень, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 180,259
Дом 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 47,450
Дом 4 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясберень, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 66,007
Дом 3 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 211,804
Дом 1 комнатав Ясберень, Венгрия
Дом 1 комната
Ясберень, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 45 м²
€ 28,629
Дом 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 70,248
Дом 5 комнатв Ясберень, Венгрия
Дом 5 комнат
Ясберень, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 238,313
Квартира 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 51 м²
€ 66,007
Дом 3 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 110,806
Дом 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 2 ванных комнат 120 м²
€ 83,502
Дом 6 комнатв Ясберень, Венгрия
Дом 6 комнат
Ясберень, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 200 м²
€ 394,979
Дом 8 комнатв Ясберень, Венгрия
Дом 8 комнат
Ясберень, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 177 м²
€ 421,488
Дом 3 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясберень, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 89,864
Квартира 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 49 м²
€ 213,000
Мы особенно рады предложить Вам на продажу компактную 2-комнатную квартиру в центре популярн…
Дом 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 39,498
Дом 2 комнатыв Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 55,642
Дом 2 ванныхв Ясберень, Венгрия
Дом 2 ванных
Ясберень, Венгрия
2 ванных комнат 142 м² Количество этажей 2
€ 94,707
1300 м2, на общем участке 142 м2 - кирпичная комната 4 + гостиная семейный дом со встроенной…
Дом 1 ваннаяв Ясберень, Венгрия
Дом 1 ванная
Ясберень, Венгрия
1 ванных комнат 150 м² Количество этажей 2
€ 102,342
Уникальное предложение. Этот 5-комнатный семейный дом площадью 150 м2 с участком 425м2 прод…
Дом 1 ваннаяв Ясберень, Венгрия
Дом 1 ванная
Ясберень, Венгрия
1 ванных комнат 88 м² Количество этажей 1
€ 97,381
Комплексный семейный дом площадью почти 90 кв.м из кирпича недалеко от центра Ясберень с при…
Дом 2 ванныхв Ясберень, Венгрия
Дом 2 ванных
Ясберень, Венгрия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 88,761
Продается в Ясберень, рядом с трассой с искусственной травой, кирпичный дом 180 м2 5 комнатн…
Дом 3 ванныхв Ясберень, Венгрия
Дом 3 ванных
Ясберень, Венгрия
3 ванных комнат 300 м² Количество этажей 2
€ 156,627
Jászberény legfrekventáltabb люкс с новым зданием, ожидающим заключения о продаже недвижимос…
Дом 1 ваннаяв Ясберень, Венгрия
Дом 1 ванная
Ясберень, Венгрия
1 ванных комнат 70 м² Количество этажей 1
€ 89,010
Семейный дом с 2 комнатами хорошего состояния с 70 M2 газогидронный котел обогревает продает…
Дом 1 ваннаяв Ясберень, Венгрия
Дом 1 ванная
Ясберень, Венгрия
1 ванных комнат 206 м² Количество этажей 1
€ 194,449
10M+15 M ft CSOK ÁLLAMI TÁMOGATÁS FELVEHETŐ RÁ!!! BABY WAITING ROOM SUPPORT! On the develo…
Квартира 1 ваннаяв Ясберень, Венгрия
Квартира 1 ванная
Ясберень, Венгрия
1 ванных комнат 69 м²
€ 90,571
ИЩЕТ НОВЫЙ СОЦИАЛЬНЫЙ КВАРТИРА ЭНЕРГИИ СТРОИТЕЛЬСТВА? Рядом с Ясберень ВЕЛИЧЕСТВО, в семейн…
Коттедж 2 ванныхв Ясберень, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Ясберень, Венгрия
2 ванных комнат 230 м² Количество этажей 2
€ 170,547
Соломенное семейное владение, которое можно найти в непосредственной близости от Ясберены на…
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