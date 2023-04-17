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Купить дом в Ясапати, Венгрия

11 объектов найдено
Дом 1 комнатав Ясапати, Венгрия
Дом 1 комната
Ясапати, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 46,596
Дом 2 комнатыв Ясапати, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясапати, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 59 м²
€ 16,871
Дом 5 комнатв Ясапати, Венгрия
Дом 5 комнат
Ясапати, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 79,000
Дом 3 комнатыв Ясапати, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясапати, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 73 м²
€ 64,003
Дом 3 комнатыв Ясапати, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясапати, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 53,559
Дом 6 комнатв Ясапати, Венгрия
Дом 6 комнат
Ясапати, Венгрия
6 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 42,579
Дом 4 комнатыв Ясапати, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясапати, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 130 м²
€ 53,291
Дом 3 комнатыв Ясапати, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясапати, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 47,935
Дом 3 комнатыв Ясапати, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясапати, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 43,918
Дом 4 комнатыв Ясапати, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясапати, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 170 м²
€ 117,830
Дом 3 ванныхв Ясапати, Венгрия
Дом 3 ванных
Ясапати, Венгрия
3 ванных комнат 130 м² Количество этажей 2
€ 97,509
From Jászapáti city centre onto a couple of minutes 130 air-condition M2 loft, family houses…
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