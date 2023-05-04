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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Jaszapati jaras
Дома
Дома в Jaszapati jaras, Венгрия
Ясапати
11
Дом
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24 объекта найдено
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Дом 1 комната
Ясапати, Венгрия
1
1
65 м²
€ 46,367
Дом 2 комнаты
Ясальшосентдьёрдь, Венгрия
2
1
78 м²
€ 33,043
Дом 6 комнат
Яссентандраш, Венгрия
6
4
110 м²
€ 92,867
Дом 4 комнаты
Яссентандраш, Венгрия
4
64 м²
€ 15,722
Дом 3 комнаты
Яссентандраш, Венгрия
3
1
52 м²
€ 26,381
Дом 4 комнаты
Яссентандраш, Венгрия
4
3
140 м²
€ 159,620
Дом 2 комнаты
Ясладань, Венгрия
2
1
58 м²
€ 14,630
Дом 2 комнаты
Ясапати, Венгрия
2
1
59 м²
€ 16,788
Дом 5 комнат
Ясапати, Венгрия
5
2
220 м²
€ 78,611
Дом 2 комнаты
Яскишер, Венгрия
2
1
70 м²
€ 24,782
Дом 3 комнаты
Ясапати, Венгрия
3
1
73 м²
€ 63,688
Дом 3 комнаты
Ясапати, Венгрия
3
1
79 м²
€ 53,295
Дом 6 комнат
Ясапати, Венгрия
6
1
130 м²
€ 37,040
Дом 4 комнаты
Ясальшосентдьёрдь, Венгрия
4
2
170 м²
€ 93,267
Дом 3 комнаты
Яношхида, Венгрия
3
1
106 м²
€ 23,716
Дом 4 комнаты
Ясдожа, Венгрия
4
2
130 м²
€ 85,006
Дом 4 комнаты
Ясапати, Венгрия
4
1
130 м²
€ 53,029
Дом 3 комнаты
Ясапати, Венгрия
3
1
80 м²
€ 47,699
Дом 3 комнаты
Алаттьян, Венгрия
3
1
80 м²
€ 33,310
Дом 3 комнаты
Ясапати, Венгрия
3
1
75 м²
€ 43,702
Дом 4 комнаты
Ясапати, Венгрия
4
1
170 м²
€ 117,250
Дом 2 комнаты
Алаттьян, Венгрия
2
68 м²
€ 11,991
Дом 6 комнат
Яскишер, Венгрия
6
2
310 м²
€ 58,598
Дом 3 ванных
Ясапати, Венгрия
3
130 м²
2
€ 96,767
Параметры недвижимости в Jaszapati jaras, Венгрия
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