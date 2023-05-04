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Дома в Jaszapati jaras, Венгрия

Ясапати
11
24 объекта найдено
Дом 1 комната в Ясапати, Венгрия
Дом 1 комната
Ясапати, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 46,367
Дом 2 комнаты в Ясальшосентдьёрдь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясальшосентдьёрдь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 78 м²
€ 33,043
Дом 6 комнат в Яссентандраш, Венгрия
Дом 6 комнат
Яссентандраш, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 4
Площадь 110 м²
€ 92,867
Дом 4 комнаты в Яссентандраш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Яссентандраш, Венгрия
Комнаты 4
Площадь 64 м²
€ 15,722
Дом 3 комнаты в Яссентандраш, Венгрия
Дом 3 комнаты
Яссентандраш, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 26,381
Дом 4 комнаты в Яссентандраш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Яссентандраш, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 140 м²
€ 159,620
Дом 2 комнаты в Ясладань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясладань, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 14,630
Дом 2 комнаты в Ясапати, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясапати, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 59 м²
€ 16,788
Дом 5 комнат в Ясапати, Венгрия
Дом 5 комнат
Ясапати, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 220 м²
€ 78,611
Дом 2 комнаты в Яскишер, Венгрия
Дом 2 комнаты
Яскишер, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€ 24,782
Дом 3 комнаты в Ясапати, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясапати, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 63,688
Дом 3 комнаты в Ясапати, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясапати, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 79 м²
€ 53,295
Дом 6 комнат в Ясапати, Венгрия
Дом 6 комнат
Ясапати, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€ 37,040
Дом 4 комнаты в Ясальшосентдьёрдь, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясальшосентдьёрдь, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 170 м²
€ 93,267
Дом 3 комнаты в Яношхида, Венгрия
Дом 3 комнаты
Яношхида, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 106 м²
€ 23,716
Дом 4 комнаты в Ясдожа, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясдожа, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 130 м²
€ 85,006
Дом 4 комнаты в Ясапати, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясапати, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 130 м²
€ 53,029
Дом 3 комнаты в Ясапати, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясапати, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 47,699
Дом 3 комнаты в Алаттьян, Венгрия
Дом 3 комнаты
Алаттьян, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 33,310
Дом 3 комнаты в Ясапати, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясапати, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 43,702
Дом 4 комнаты в Ясапати, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясапати, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 170 м²
€ 117,250
Дом 2 комнаты в Алаттьян, Венгрия
Дом 2 комнаты
Алаттьян, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 68 м²
€ 11,991
Дом 6 комнат в Яскишер, Венгрия
Дом 6 комнат
Яскишер, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 310 м²
€ 58,598
Дом 3 ванных в Ясапати, Венгрия
Дом 3 ванных
Ясапати, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 130 м²
Количество этажей 2
€ 96,767

Параметры недвижимости в Jaszapati jaras, Венгрия

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