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Дома в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия

Tiszafueredi jaras
52
Jaszberenyi jaras
43
Szolnoki jaras
37
Тисафюред
36
Ясберень
28
Kunhegyesi jaras
26
Jaszapati jaras
23
Сольнок
20
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226 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Карцаг, Венгрия
Дом 4 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 98 м²
€ 64,344
Дом 3 комнаты в Карцаг, Венгрия
Дом 3 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€ 53,575
Дом 5 комнат в Тисафюред, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 125 м²
€ 156,148
Дом 2 комнаты в Тисафёльдвар, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 77 м²
€ 18,576
Дом 5 комнат в Тисафюред, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 5
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 116 м²
€ 234,222
Дом 4 комнаты в Тисабура, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисабура, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 138 м²
€ 98,535
Дом 4 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 95 м²
€ 93,958
Дом 3 комнаты в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 65,959
Дом 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 43,883
Дом 3 комнаты в Ясъякохальма, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 100 м²
€ 61,652
Дом 1 комната в Oecsoed, Венгрия
Дом 1 комната
Oecsoed, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 28 м²
€ 79,420
Дом 2 комнаты в Кунхедьеш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 120 м²
€ 42,806
Дом 3 комнаты в Надькёрю, Венгрия
Дом 3 комнаты
Надькёрю, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 44,421
Дом 2 комнаты в Надьиван, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьиван, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 74 м²
€ 16,422
Дом 2 комнаты в Надьиван, Венгрия
Дом 2 комнаты
Надьиван, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 20,461
Дом 3 комнаты в Ясфеньсару, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ясфеньсару, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 40,383
Дом 3 комнаты в Тисабура, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисабура, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 94 м²
€ 47,114
Дом 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 52 м²
€ 44,421
Дом 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€ 64,882
Дом 2 комнаты в Тисаэрш, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисаэрш, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 107 м²
€ 104,458
Дом 6 комнат в Абадсалок, Венгрия
Дом 6 комнат
Абадсалок, Венгрия
Комнаты 6
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 185 м²
€ 158,302
Дом 2 комнаты в Ясберень, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 50 м²
€ 28,537
Дом 3 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 67,036
Дом 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 75 м²
€ 86,124
Дом 3 комнаты в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Дом 3 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 64 м²
€ 57,882
Дом 4 комнаты в Ясберень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 86 м²
€ 218,069
Дом 4 комнаты в Ясберень, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 160 м²
€ 185,762
Дом 2 комнаты в Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ясфельшёсентдьёрдь, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 87 м²
€ 94,227
Дом 1 комната в Ясапати, Венгрия
Дом 1 комната
Ясапати, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€ 45,498
Дом 4 комнаты в Уйсас, Венгрия
Дом 4 комнаты
Уйсас, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
€ 58,959

Параметры недвижимости в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия

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