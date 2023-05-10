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Коттеджи в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия

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3 объекта найдено
Коттедж в Szolnoki jaras, Венгрия
Коттедж
Szolnoki jaras, Венгрия
Площадь 638 м²
Количество этажей 3
€ 154,241
Коттедж 3 ванных в Тисафёльдвар, Венгрия
Коттедж 3 ванных
Тисафёльдвар, Венгрия
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 217 м²
Количество этажей 1
€ 99,675
Коттедж 2 ванных в Ясберень, Венгрия
Коттедж 2 ванных
Ясберень, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 230 м²
Количество этажей 2
€ 172,690

Параметры недвижимости в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия

недорогая
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