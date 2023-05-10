Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Яс-Надькун-Сольнок
  5. Квартиры

Квартиры в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия

Szolnoki jaras
28
Сольнок
27
Jaszberenyi jaras
6
Ясберень
6
Tiszafueredi jaras
4
Тисафюред
4
Квартира В архив
Очистить
41 объект найдено
Квартира 3 комнаты в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 68 м²
€ 64,613
Квартира 2 комнаты в Ясберень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 79,689
Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 65,932
Квартира 2 комнаты в Ясберень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 75,113
Квартира 2 комнаты в Ясберень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 51 м²
€ 67,036
Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 63 м²
€ 98,266
Квартира 1 комната в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 36 м²
€ 45,741
Квартира 3 комнаты в Тёрёксентмиклош, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€ 49,806
Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 73 м²
€ 117,919
Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 67 м²
€ 129,630
Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 133,183
Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 133,183
Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 41 м²
€ 85,989
Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 58 м²
€ 111,700
Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€ 145,379
Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 71 м²
€ 72,151
Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 64,075
Квартира 2 комнаты в Тисафюред, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 67,036
Квартира 2 комнаты в Карцаг, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 56,267
Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 48 м²
€ 53,575
Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 76 м²
€ 106,342
Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 54 м²
€ 75,113
Квартира 1 комната в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 1
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 38 м²
€ 50,650
Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 69 м²
€ 72,420
Квартира 2 комнаты в Мартфю, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Мартфю, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 55 м²
€ 64,586
Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 42 м²
€ 61,921
Квартира 3 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 47 м²
€ 65,959
Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 56 м²
€ 37,422
Квартира 2 комнаты в Szolnoki jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 53 м²
€ 57,882
Квартира 2 комнаты в Ясберень, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
Комнаты 2
Площадь 49 м²
€ 213,000

Параметры недвижимости в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Realting.com
Перейти