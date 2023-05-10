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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Квартиры
Квартиры в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия
Szolnoki jaras
28
Сольнок
27
Jaszberenyi jaras
6
Ясберень
6
Tiszafueredi jaras
4
Тисафюред
4
Квартира
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41 объект найдено
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Квартира 3 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
3
1
68 м²
€ 64,613
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2
1
58 м²
€ 79,689
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€ 65,932
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2
1
51 м²
€ 75,113
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2
1
51 м²
€ 67,036
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
63 м²
€ 98,266
Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
1
1
36 м²
€ 45,741
Квартира 3 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
3
1
71 м²
€ 49,806
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
73 м²
€ 117,919
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
67 м²
€ 129,630
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
69 м²
€ 133,183
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
69 м²
€ 133,183
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
41 м²
€ 85,989
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
58 м²
€ 111,700
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
71 м²
€ 145,379
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
71 м²
€ 72,151
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€ 64,075
Квартира 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
54 м²
€ 67,036
Квартира 2 комнаты
Карцаг, Венгрия
2
1
54 м²
€ 56,267
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
48 м²
€ 53,575
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
76 м²
€ 106,342
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
54 м²
€ 75,113
Квартира 1 комната
Szolnoki jaras, Венгрия
1
1
38 м²
€ 50,650
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
69 м²
€ 72,420
Квартира 2 комнаты
Мартфю, Венгрия
2
1
55 м²
€ 64,586
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
42 м²
€ 61,921
Квартира 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
47 м²
€ 65,959
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
56 м²
€ 37,422
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
53 м²
€ 57,882
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2
49 м²
€ 213,000
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Параметры недвижимости в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия
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