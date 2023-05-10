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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Яс-Надькун-Сольнок
Жильё в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия
Szolnoki jaras
65
Tiszafueredi jaras
56
Jaszberenyi jaras
49
Сольнок
47
Тисафюред
40
Ясберень
34
Kunhegyesi jaras
26
Jaszapati jaras
23
Toeroekszentmiklosi jaras
21
Kunszentmartoni jaras
15
Karcagi jaras
12
Уйсас
11
Ясапати
11
Абадсалок
9
Тёрёксентмиклош
9
Карцаг
7
Кунхедьеш
6
Тисафёльдвар
6
Федьвернек
5
Ясароксаллаш
3
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267 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Карцаг, Венгрия
4
1
98 м²
€ 64,344
Дом 3 комнаты
Карцаг, Венгрия
3
1
80 м²
€ 53,575
Дом 5 комнат
Тисафюред, Венгрия
5
1
125 м²
€ 156,148
Дом 2 комнаты
Тисафёльдвар, Венгрия
2
1
77 м²
€ 18,576
Дом 5 комнат
Тисафюред, Венгрия
5
2
116 м²
€ 234,222
Квартира 3 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
3
1
68 м²
€ 64,613
Дом 4 комнаты
Тисабура, Венгрия
4
2
138 м²
€ 98,535
Дом 4 комнаты
Тисафюред, Венгрия
4
2
95 м²
€ 93,958
Дом 3 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
3
1
85 м²
€ 65,959
Дом 2 комнаты
Тисафюред, Венгрия
2
1
68 м²
€ 43,883
Дом 3 комнаты
Ясъякохальма, Венгрия
3
1
100 м²
€ 61,652
Дом 1 комната
Oecsoed, Венгрия
1
1
28 м²
€ 79,420
Дом 2 комнаты
Кунхедьеш, Венгрия
2
1
120 м²
€ 42,806
Квартира 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2
1
58 м²
€ 79,689
Дом 3 комнаты
Надькёрю, Венгрия
3
1
65 м²
€ 44,421
Дом 2 комнаты
Надьиван, Венгрия
2
1
74 м²
€ 16,422
Дом 2 комнаты
Надьиван, Венгрия
2
1
69 м²
€ 20,461
Дом 3 комнаты
Ясфеньсару, Венгрия
3
1
75 м²
€ 40,383
Дом 3 комнаты
Тисабура, Венгрия
3
1
94 м²
€ 47,114
Дом 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
52 м²
€ 44,421
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3
1
85 м²
€ 64,882
Дом 2 комнаты
Тисаэрш, Венгрия
2
1
107 м²
€ 104,458
Дом 6 комнат
Абадсалок, Венгрия
6
3
185 м²
€ 158,302
Дом 2 комнаты
Ясберень, Венгрия
2
50 м²
€ 28,537
Дом 3 комнаты
Тисафюред, Венгрия
3
1
75 м²
€ 67,036
Квартира 2 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
2
1
55 м²
€ 65,932
Дом 3 комнаты
Szolnoki jaras, Венгрия
3
1
75 м²
€ 86,124
Дом 3 комнаты
Тёрёксентмиклош, Венгрия
3
1
64 м²
€ 57,882
Дом 4 комнаты
Ясберень, Венгрия
4
1
86 м²
€ 218,069
Дом 4 комнаты
Ясберень, Венгрия
4
1
160 м²
€ 185,762
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Параметры недвижимости в медье Яс-Надькун-Сольнок, Венгрия
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