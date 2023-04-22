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Дома в Яношшоморья, Венгрия

2 объекта найдено
Дом 8 ванных в Яношшоморья, Венгрия
Дом 8 ванных
Яношшоморья, Венгрия
8 ванных комнат 430 м² Количество этажей 2
€ 1,103,612
В Яношоморе, рядом с австрийской границей, продается замок, построенный в стиле барокко, кот…
Дом в Яношшоморья, Венгрия
Дом
Яношшоморья, Венгрия
3 000 м² Количество этажей 1
€ 539,712
С границы с Австрией 11,5 гектара сельскохозяйственных недвижимых продавцов. Голова и здание…
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