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Дома в Яношхаза, Венгрия

5 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Яношхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Яношхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 80 м²
€64,493
Дом 3 комнаты в Яношхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Яношхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 160 м²
€118,667
Дом 3 комнаты в Яношхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Яношхаза, Венгрия
Комнаты 3
Площадь 80 м²
€25,539
Дом 2 комнаты в Яношхаза, Венгрия
Дом 2 комнаты
Яношхаза, Венгрия
Комнаты 2
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 70 м²
€59,076
Дом 3 комнаты в Яношхаза, Венгрия
Дом 3 комнаты
Яношхаза, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 90 м²
€53,890
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