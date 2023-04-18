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Купить дом в Яношхальма, Венгрия

6 объектов найдено
Дом 4 комнатыв Яношхальма, Венгрия
Дом 4 комнаты
Яношхальма, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 29,350
Дом 4 комнатыв Яношхальма, Венгрия
Дом 4 комнаты
Яношхальма, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 258 м²
€ 59,776
Дом 3 комнатыв Яношхальма, Венгрия
Дом 3 комнаты
Яношхальма, Венгрия
3 Количество комнат 124 м²
€ 13,463
Дом 3 комнатыв Яношхальма, Венгрия
Дом 3 комнаты
Яношхальма, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 254 м²
€ 26,388
Дом 3 комнатыв Яношхальма, Венгрия
Дом 3 комнаты
Яношхальма, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 79 м²
€ 33,658
A bourgeois-style grand family house (to be renovated) is for sale in Jánoshalma. The size o…
Дом 4 комнатыв Яношхальма, Венгрия
Дом 4 комнаты
Яношхальма, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 143 м²
€ 80,510
A brick family house with built-in attic and loggia is for sale in Jánoshalma. Living area: …
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