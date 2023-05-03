Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Бач-Кишкун
  5. Kiskoroesi jaras
  6. Ижак
  7. Дома

Дома в Ижак, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 3 комнаты в Ижак, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ижак, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 85,079
Дом 3 комнаты в Ижак, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ижак, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 69,077
Дом 2 ванных в Ижак, Венгрия
Дом 2 ванных
Ижак, Венгрия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 87,434
На Izsák на хорошем месте, с множеством номеров, 180 нм, семейный дом, на 1294 нм продавца у…
Коттедж 1 ванная в Ижак, Венгрия
Коттедж 1 ванная
Ижак, Венгрия
1 ванных комнат 87 м² Количество этажей 1
€ 103,193
На Izsák на продажу, 2942 нм участки, 87 нм, 3 комнатные многоквартирные дома, 414 подходят …
Realting.com
Перейти