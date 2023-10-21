Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Жилая
  3. Венгрия
  4. Ишасег
  5. Особняки

Особняки в Ишасег, Венгрия

Особняк В архив
Очистить
Объектов в данном регионе не найдено. Будьте первыми, кто добавит свой объект на нашу платформу
Добавить объект недвижимости
Оставьте бесплатную заявку по поисковому запросу
Нажимая "Отправить запрос", Вы соглашаетесь, что Realting и специалисты по недвижимости могут связаться с Вами по любому из указанных каналов. Вы не обязаны соглашаться на покупку какой-либо собственности, товаров или услуг. Для более подробной информации читайте Правила пользования. Правила пользования.

Похожие объекты рядом

Дом 3 комнаты в Nemeskeresztur, Венгрия
Дом 3 комнаты
Nemeskeresztur, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 65 м²
€36,363
Дом 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms в Diosd, Венгрия
Дом 1 ванная с парковкой, с балконом, с transformable rooms
Diosd, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 145 м²
Количество этажей 1
EXCEPTIONAL HOUSE IS FOR SALE ON DIÓSD! The one with 145 nm floor-spaces 4 bedroom houses sp…
€254,392
Квартира 2 ванных с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии в Будапешт, Венгрия
Квартира 2 ванных с парковкой, с transformable rooms, в хорошем состоянии
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 85 м²
Этаж 1
II. В популярном районе района мы предлагаем на продажу сеть площадью 85 кв.м, гостиная + 2 …
€184,781
Дом 4 комнаты в Бодайк, Венгрия
Дом 4 комнаты
Бодайк, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 3
Площадь 180 м²
€222,363
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, новое здание в Будапешт, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, с балконом, новое здание
Будапешт, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 45 м²
Этаж 5
КВАРТИРЫ, НЕМЕДЛЕННО БИРТОКБАВНЫЕ ДЛЯ НОВОЙ СТРОКИ, ДОСТУПНЫЕ ДЛЯ РАЗРЕШЕНИЯ НА ПРИЕМ. Пр…
€100,606
Дом 4 комнаты в Tatabanyai jaras, Венгрия
Дом 4 комнаты
Tatabanyai jaras, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 135 м²
€161,932
Квартира 3 комнаты в Pecsi jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Pecsi jaras, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 57 м²
A two-and-a-half-room panel apartment on the 4th floor of Csikor Kálmán Street is looking fo…
€64,878
Квартира 4 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 172 м²
€221,055
Дом 4 комнаты в Пер, Венгрия
Дом 4 комнаты
Пер, Венгрия
Комнаты 4
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 85 м²
€141,789
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms в Эстергом, Венгрия
Квартира 1 ванная с парковкой, новое здание, с transformable rooms
Эстергом, Венгрия
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 83 м²
Этаж 1
Недавно построенные дома PRÉMIUM КАЧЕСТВА В тихой, но центральной части города ЭстергомВо вт…
€125,120
Квартира 3 комнаты в Будапешт, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Будапешт, Венгрия
Комнаты 3
Кол-во ванных комнат 1
Площадь 33 м²
Мы предлагаем на ПРОДАЖУ полностью отремонтированную квартиру на первом этаже AIRBNB на улиц…
€138,388
Дом 8 комнат в Монор, Венгрия
Дом 8 комнат
Монор, Венгрия
Комнаты 8
Кол-во ванных комнат 2
Площадь 176 м²
€222,101
Realting.com
Перейти