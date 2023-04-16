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Купить дом в Ишасег, Венгрия

20 объектов найдено
Дом 5 комнатв Ишасег, Венгрия
Дом 5 комнат
Ишасег, Венгрия
5 Количество комнат 91 м²
€ 95,166
Дом 3 комнатыв Ишасег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ишасег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 143 м²
€ 174,692
Дом 6 комнатв Ишасег, Венгрия
Дом 6 комнат
Ишасег, Венгрия
6 Количество комнат 180 м²
€ 180,259
Дом 9 комнатв Ишасег, Венгрия
Дом 9 комнат
Ишасег, Венгрия
9 Количество комнат 3 ванных комнат 190 м²
€ 225,324
Дом 7 комнатв Ишасег, Венгрия
Дом 7 комнат
Ишасег, Венгрия
7 Количество комнат 2 ванных комнат 162 м²
€ 209,418
Дом 4 комнатыв Ишасег, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ишасег, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 211,804
Дом 4 комнатыв Ишасег, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ишасег, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 105 м²
€ 225,297
Дом 5 комнатв Ишасег, Венгрия
Дом 5 комнат
Ишасег, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 85 м²
€ 95,166
Замокв Ишасег, Венгрия
Замок
Ишасег, Венгрия
€ 989,000
Мы рады предста…
Дом 4 комнатыв Ишасег, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ишасег, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 104 м²
€ 172,280
Дом 2 комнатыв Ишасег, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ишасег, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 121,940
Вилла 8 комнатв Ишасег, Венгрия
Вилла 8 комнат
Ишасег, Венгрия
8 Количество комнат 500 м²
Цена по запросу
Мы рады представить вашему вниманию превосходную виллу в очень престижном и спокойном районе…
Дом 4 комнатыв Ишасег, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ишасег, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 285 м²
€ 317,574
Дом 3 комнатыв Ишасег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ишасег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 98,082
Дом 3 комнатыв Ишасег, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ишасег, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 166,209
Дом 1 ваннаяв Ишасег, Венгрия
Дом 1 ванная
Ишасег, Венгрия
1 ванных комнат 185 м² Количество этажей 1
€ 117,004
На Isaszeg в Ilka Majorban предлагают продать 185 нм, трехкомнатный дом для парней, который …
Дом 2 ванныхв Ишасег, Венгрия
Дом 2 ванных
Ишасег, Венгрия
2 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 102,148
In Isaszeg centre salesman it 200 nm ones, 5 room ones, 2 ones having a kitchen, 2 fürdőzobá…
Дом 2 ванныхв Ишасег, Венгрия
Дом 2 ванных
Ишасег, Венгрия
2 ванных комнат 80 м² Количество этажей 3
€ 81,718
Продается чердак Iaszegen, встроенный в 80 кв.м, по индивидуальному заказу, новый семейный д…
Дом 2 ванныхв Ишасег, Венгрия
Дом 2 ванных
Ишасег, Венгрия
2 ванных комнат 209 м² Количество этажей 2
€ 140,542
Недвижимость под ключ на Исасеге его тихая улица. На нижнем уровне он 94 квадратных метра, …
Дом 2 ванныхв Ишасег, Венгрия
Дом 2 ванных
Ишасег, Венгрия
2 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 155,043
180 нм один 2 generációnakis комфортабельный, двойной гараж, семейный дом построен в 2000 го…
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