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Жильё в Игаль, Венгрия

4 объекта найдено
Дом 2 комнаты в Игаль, Венгрия
Дом 2 комнаты
Игаль, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 86,682
В нескольких минутах ходьбы от спа, продается гостиная плюс дом для отдыха с 1 спальней с бо…
Дом 6 комнат в Игаль, Венгрия
Дом 6 комнат
Игаль, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 110 м²
€ 139,375
Дом 3 комнаты в Игаль, Венгрия
Дом 3 комнаты
Игаль, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 57,700
Дом 3 комнаты в Игаль, Венгрия
Дом 3 комнаты
Игаль, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 91,951
In Igal, a few hundred meters from the baths, a family house for sale. It has a living room …
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