Показать объекты на карте Показать объекты списком
  1. Realting.com
  2. Венгрия
  3. Северный Альфёльд
  4. медье Чонград-Чанад
  5. Hodmezovasarhelyi jaras
  6. Дома

Дома в Hodmezovasarhelyi jaras, Венгрия

Ходмезёвашархей
7
Миндсент
2
9 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Миндсент, Венгрия
Дом 4 комнаты
Миндсент, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 22,395
Дом 5 комнат в Миндсент, Венгрия
Дом 5 комнат
Миндсент, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 189,698
Дом 4 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 4 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 52,430
Дом 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 85 м²
€ 144,908
Дом 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 20,024
Дом 3 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 3 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 155,447
Дом 8 комнат в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 8 комнат
Ходмезёвашархей, Венгрия
8 Количество комнат 3 ванных комнат 350 м²
€ 181,794
Дом 1 комната в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 1 комната
Ходмезёвашархей, Венгрия
1 Количество комнат 36 м²
€ 28,718
Дом 1 ванная в Ходмезёвашархей, Венгрия
Дом 1 ванная
Ходмезёвашархей, Венгрия
1 ванных комнат 180 м² Количество этажей 2
€ 99,176

Параметры недвижимости в Hodmezovasarhelyi jaras, Венгрия

недорогая
элитная
Realting.com
Перейти