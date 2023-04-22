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Квартиры в Hodmezovasarhelyi jaras, Венгрия

Ходмезёвашархей
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Ходмезёвашархей, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Ходмезёвашархей, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 50 м²
€ 48,742

Параметры недвижимости в Hodmezovasarhelyi jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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