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Купить дом в Хевиз, Венгрия

73 объекта найдено
Дом 5 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 5 комнат
Хевиз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 160,226
Дом 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 100,308
Дом 5 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 5 комнат
Хевиз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 220 м²
€ 518,928
Дом 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 61 м²
€ 96,831
Дом 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 95,000
Дом 5 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 5 комнат
Хевиз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 205 м²
€ 334,093
Дом 4 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 95 м²
€ 222,016
Дом 10 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 10 комнат
Хевиз, Венгрия
10 Количество комнат 6 ванных комнат 416 м²
€ 639,298
Дом 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 40 м²
€ 79,979
Дом 4 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 170 м²
€ 146,851
Дом 6 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 6 комнат
Хевиз, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 250 м²
€ 555,000
Дом 20 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 20 комнат
Хевиз, Венгрия
20 Количество комнат 10 ванных комнат 600 м²
€ 1,300,000
Villa Fortuna is located in the villa district in Hévíz, on a plot of 1022 m2. The orientati…
Дом 4 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 140 м²
€ 361,110
Дом 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 39,856
Дом 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 144 м²
€ 173,868
Дом 19 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 19 комнат
Хевиз, Венгрия
19 Количество комнат 19 ванных комнат 758 м²
€ 1,390,941
Дом 11 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 11 комнат
Хевиз, Венгрия
11 Количество комнат 9 ванных комнат 551 м²
€ 749,000
Дом 4 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 263,476
Дом 4 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 263,476
Дом 4 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 140 м²
€ 320,986
Дом 4 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 122 м²
€ 320,986
Дом 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 88,245
Дом 9 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 9 комнат
Хевиз, Венгрия
9 Количество комнат 6 ванных комнат 280 м²
€ 318,312
Дом 4 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хевиз, Венгрия
4 Количество комнат 3 ванных комнат 142 м²
€ 181,625
Дом 8 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 8 комнат
Хевиз, Венгрия
8 Количество комнат 4 ванных комнат 250 м²
€ 342,386
Дом 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 307,612
Дом 5 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 5 комнат
Хевиз, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 156 м²
€ 373,147
Дом 2 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 2 комнаты
Хевиз, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 52,160
Дом 9 комнатв Хевиз, Венгрия
Дом 9 комнат
Хевиз, Венгрия
9 Количество комнат 4 ванных комнат 490 м²
€ 400,000
In a frequented but quiet street of Hévíz, near the center and the thermal lake, a 3x180 m2 …
Дом 3 комнатыв Хевиз, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хевиз, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 101 м²
€ 213,723
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