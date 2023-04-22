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Дома в Hevesi jaras, Венгрия

Хевеш
4
16 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Эрдётелек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрдётелек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 99 м²
€ 71,137
Дом 5 комнат в Эрдётелек, Венгрия
Дом 5 комнат
Эрдётелек, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 160 м²
€ 129,100
Дом 5 комнат в Тисанана, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисанана, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 134 м²
€ 84,310
Дом 4 комнаты в Тисанана, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисанана, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 68,502
Дом 3 комнаты в Эрдётелек, Венгрия
Дом 3 комнаты
Эрдётелек, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 74 м²
€ 41,628
Частично отремонтированный, расширяемый семейный дом на продажу на участке площадью 2120 кв.…
Дом 4 комнаты в Хевеш, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хевеш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 327 м²
€ 205,506
Дом 2 комнаты в Тисанана, Венгрия
Дом 2 комнаты
Тисанана, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 86 м²
€ 11,856
Дом 6 комнат в Тисанана, Венгрия
Дом 6 комнат
Тисанана, Венгрия
6 Количество комнат 3 ванных комнат 180 м²
€ 65,867
Дом 3 комнаты в Кёмлё, Венгрия
Дом 3 комнаты
Кёмлё, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 103 м²
€ 18,179
Дом 1 комната в Эрдётелек, Венгрия
Дом 1 комната
Эрдётелек, Венгрия
1 Количество комнат 2 ванных комнат 59 м²
€ 20,814
Дом 5 комнат в Тисанана, Венгрия
Дом 5 комнат
Тисанана, Венгрия
5 Количество комнат 2 ванных комнат 130 м²
€ 144,645
Дом 4 комнаты в Тисанана, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисанана, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 126 м²
€ 30,299
Дом 4 комнаты в Тисанана, Венгрия
Дом 4 комнаты
Тисанана, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 115 м²
€ 42,155
Дом 3 ванных в Хевеш, Венгрия
Дом 3 ванных
Хевеш, Венгрия
3 ванных комнат 220 м² Количество этажей 2
€ 218,673
ПРОДАЖА БИРТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА НЕКОТОРЫХ КИЛОМЕТРАХ!Уникальная атмосфера отеля, его мечтатель …
Дом 3 ванных в Хевеш, Венгрия
Дом 3 ванных
Хевеш, Венгрия
3 ванных комнат 294 м² Количество этажей 2
€ 109,370
Дом 4 ванных в Хевеш, Венгрия
Дом 4 ванных
Хевеш, Венгрия
4 ванных комнат 443 м² Количество этажей 2
€ 101,976
В городе Хивс продается 2 х семейный дом в ожидании двух уровней модернизации. Мы находим г…

Параметры недвижимости в Hevesi jaras, Венгрия

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