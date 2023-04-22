Венгрия
ОАЭ
Турция
Греция
Испания
Португалия
Кипр
Польша
Все страны
Новостройки
Новостройки
Квартиры в новостройках в Венгрии
Новые дома в Венгрии
Все новостройки в Венгрии
2
Строящиеся проекты
Новые проекты
Готовые проекты
Застройщики в Венгрии
Жилая
Квартира в Венгрии
Дом в Венгрии
Вилла
Коттедж
Земельные участки в Венгрии
Элитная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Коммерческая
Вся коммерческая недвижимость в Венгрии
Офис
Инвестиционная
Элитная недвижимость
Инвестиционная недвижимость в Венгрии
Найти агента в Венгрии
Агентства недвижимости в Венгрии
Агенты в Венгрии
Аренда
Краткосрочная аренда
Долгосрочная аренда
Иммиграция
Программы иммиграции в Венгрии
ПМЖ
ВНЖ
Гражданство
Найти консультанта
Иммиграционные консультанты
Новости
Новости недвижимости
Новости компаний
Режимы въезда и выезда
Акции и скидки
Вебинары
Авиабилеты и отели
Часто задаваемые вопросы
Словарь недвижимости
RU
EUR
Изменить
Скрыть
Выберите язык:
English
Русский
Deutsch
Español
Polski
Валюта:
USD
EUR
GBP
RUB
BYN
PLN
CZK
Войти
Регистрация
Добавить объект
Как физическое лицо
Как юридическое лицо
Фильтр
Цена:
EUR
RUB
USD
BYN
CZK
GBP
PLN
THB
TRY
Тип недвижимости:
Квартира
Пентхаус
Дом
Замок
Особняк
Коттедж
Вилла
Категория:
Новостройка
Вторичный рынок
Строящиеся
Поиск по тегам:
Общая площадь:
Площадь участка:
Комнаты:
1
2
3
4
5+
Количество спален:
1
2
3
4
5+
Ванные комнаты:
1
2
3
4
5+
Выберите год сдачи:
Продавец:
Все
Агентство
Частный продавец
Показать объекты на карте
Показать объекты списком
Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хевеш
Hevesi jaras
Жильё в Hevesi jaras, Венгрия
Хевеш
4
Очистить
16 объектов найдено
Новые
Цена по возрастанию
Цена по убыванию
По популярности
Дом 3 комнаты
Эрдётелек, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
99 м²
€ 71,137
Дом 5 комнат
Эрдётелек, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
160 м²
€ 129,100
Дом 5 комнат
Тисанана, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
134 м²
€ 84,310
Дом 4 комнаты
Тисанана, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 68,502
Дом 3 комнаты
Эрдётелек, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
74 м²
€ 41,628
Частично отремонтированный, расширяемый семейный дом на продажу на участке площадью 2120 кв.…
Дом 4 комнаты
Хевеш, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
327 м²
€ 205,506
Дом 2 комнаты
Тисанана, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
86 м²
€ 11,856
Дом 6 комнат
Тисанана, Венгрия
6 Количество комнат
3 ванных комнат
180 м²
€ 65,867
Дом 3 комнаты
Кёмлё, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
103 м²
€ 18,179
Дом 1 комната
Эрдётелек, Венгрия
1 Количество комнат
2 ванных комнат
59 м²
€ 20,814
Дом 5 комнат
Тисанана, Венгрия
5 Количество комнат
2 ванных комнат
130 м²
€ 144,645
Дом 4 комнаты
Тисанана, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
126 м²
€ 30,299
Дом 4 комнаты
Тисанана, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
115 м²
€ 42,155
Дом 3 ванных
Хевеш, Венгрия
3 ванных комнат
220 м²
Количество этажей 2
€ 218,673
ПРОДАЖА БИРТЫ ДЛЯ ПРОДАЖИ НА НЕКОТОРЫХ КИЛОМЕТРАХ!Уникальная атмосфера отеля, его мечтатель …
Дом 3 ванных
Хевеш, Венгрия
3 ванных комнат
294 м²
Количество этажей 2
€ 109,370
Дом 4 ванных
Хевеш, Венгрия
4 ванных комнат
443 м²
Количество этажей 2
€ 101,976
В городе Хивс продается 2 х семейный дом в ожидании двух уровней модернизации. Мы находим г…
Параметры недвижимости в Hevesi jaras, Венгрия
с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
Ищите
Программы иммиграции
на Realting.com
Перейти
Поиск при перемещении карты