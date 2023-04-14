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Купить коттедж в медье Хевеш, Венгрия

Belapatfalvai jaras
1
Egri jaras
1
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2 объекта найдено
Коттеджв Egerszalok, Венгрия
Коттедж
Egerszalok, Венгрия
50 м² Количество этажей 1
€ 81,569
Продается Эгерсало, моя красивая, тихая, живописная ферма площадью 13 акров . Недвижимость н…
Коттеджв Мошонбель, Венгрия
Коттедж
Мошонбель, Венгрия
380 м² Количество этажей 2
€ 110,886
On Mónosbél É-i szélén, a hilltop standing, L ground-plan, single-story, kontyolt gable-roof…

Параметры недвижимости в медье Хевеш, Венгрия

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