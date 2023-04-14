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Купить квартиру в медье Хевеш, Венгрия

Egri jaras
21
Эгер
21
Gyoengyoesi jaras
5
Дьёндьёш
4
Hatvani jaras
1
Лёринци
1
Квартира В архив
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27 объектов найдено
Квартира 3 комнатыв Лёринци, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Лёринци, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 84,259
Квартира 2 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 58,580
Квартира 2 комнатыв Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 64,197
Квартира 14 комнатв Egri jaras, Венгрия
Квартира 14 комнат
Egri jaras, Венгрия
14 Количество комнат 7 ванных комнат 444 м²
€ 802,466
Квартира 1 комнатав Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 1 комната
Дьёндьёш, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 57,510
Квартира 2 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 78,909
В Эгере, в тихом тупике Лайосварош, на улице Кисканда, продается квартира на третьем этаже п…
Квартира 2 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 49 м²
€ 102,983
Квартира 2 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 72,222
Квартира 3 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 68 м²
€ 104,856
Eger, Maklári hóstyan, 350 м от пляжа, очень хорошая, отремонтированная, 3-комнатная квартир…
Квартира 1 комнатав Matraszentimre, Венгрия
Квартира 1 комната
Matraszentimre, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 32 м²
€ 72,837
Квартира 3 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 58,821
Eger, Cifrakapu street, 56 sqm, 9th floor apartment for sale, in need of renovation. You can…
Квартира 4 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Egri jaras, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 109 м²
€ 146,851
Eger, downtown, exactly above Rossmann, III. first floor, 4-room, balcony apartment for sale…
Квартира 2 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 53 м²
€ 86,934
Квартира 3 комнатыв Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 58 м²
€ 64,197
Квартира 3 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 200,590
Квартира 2 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Egri jaras, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 65,000
Квартира 4 комнатыв Дьёндьёш, Венгрия
Квартира 4 комнаты
Дьёндьёш, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 118 м²
€ 154,876
Квартира 3 комнатыв Egri jaras, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Egri jaras, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 65 м²
€ 104,321
Квартира 6 комнатв Egri jaras, Венгрия
Квартира 6 комнат
Egri jaras, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 171 м²
€ 104,053
Квартира 1 ваннаяв Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 60 м² 2 Этаж
€ 78,496
Квартира 1 ваннаяв Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 97 м² 2 Этаж
€ 115,577
Качественный 6 жилой кондоминиум в Эгере. Этот кондоминиум расположен в приятной обстановке,…
Квартира 1 ваннаяв Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 74 м² 1 Этаж
€ 94,987
Quality 6 residential condominium in EgerThis condominium is located in a pleasant environme…
Квартира 1 ваннаяв Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 104 м²
€ 126,783
Качественный кондоминиум 6 в ЭгереЭтот кондоминиум в сказочной обстановке ищет новых жителей…
Квартирав Egri jaras, Венгрия
Квартира
Egri jaras, Венгрия
145 м²
€ 186,988
В центре Эгера член высшего среднего класса (2 в 1) коммивояжер! В 2016 teljeskörű прошел…
Квартира 1 ваннаяв Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 92 м²
€ 144,520
NORTH HUNGARY'S CONDOMINIUM BUILT IN ONE OF THE BEST ONES The Eger castle was built in 8 fl…
Квартира 1 ваннаяв Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 94 м²
€ 148,101
В ЦЕНТРЕ Замок Эгер был построен в 8 плоских кондоминиумов в его стеллаж предложение на пок…
Квартира 1 ваннаяв Egri jaras, Венгрия
Квартира 1 ванная
Egri jaras, Венгрия
1 ванных комнат 67 м²
€ 105,469
КОНДОМИНИУМ СЕВЕРНОЙ ВЕНГРИИ, ПОСТРОЕННЫЙ В ОДНОМ ИЗ ЛУЧШИХ Замок Эгер был построен в 8 пло…

Параметры недвижимости в медье Хевеш, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитное
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