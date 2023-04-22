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Квартиры в Hegyhati jaras, Венгрия

Шашд
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1 объект найдено
Квартира 2 комнаты в Шашд, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Шашд, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 56 м²
€ 34,225

Параметры недвижимости в Hegyhati jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
элитная
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