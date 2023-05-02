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Дома в Hatvani jaras, Венгрия

Хатван
8
Лёринци
3
19 объектов найдено
Дом 3 комнаты в Лёринци, Венгрия
Дом 3 комнаты
Лёринци, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 82 м²
€ 42,913
Дом 2 комнаты в Лёринци, Венгрия
Дом 2 комнаты
Лёринци, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 128,819
Дом 3 комнаты в Апц, Венгрия
Дом 3 комнаты
Апц, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 38,914
Дом 4 комнаты в Хатван, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хатван, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 147,605
Дом 2 комнаты в Лёринци, Венгрия
Дом 2 комнаты
Лёринци, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 70 м²
€ 60,384
Дом 2 комнаты в Апц, Венгрия
Дом 2 комнаты
Апц, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 90 м²
€ 56,090
Дом 4 комнаты в Херед, Венгрия
Дом 4 комнаты
Херед, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 139,554
Дом 5 комнат в Апц, Венгрия
Дом 5 комнат
Апц, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 135 м²
€ 66,825
Дом 3 комнаты в Хатван, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хатван, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 61,458
Дом 3 комнаты в Хатван, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хатван, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 80,244
Дом 6 комнат в Хатван, Венгрия
Дом 6 комнат
Хатван, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 169,075
Дом 7 комнат в Хатван, Венгрия
Дом 7 комнат
Хатван, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 307 м²
€ 182,226
Дом 4 ванных в Хатван, Венгрия
Дом 4 ванных
Хатван, Венгрия
4 ванных комнат 302 м² Количество этажей 2
€ 135,560
Выдающаяся возможность даже кондоминиум на строительство вы большие для семьи из шестидесяти…
Дом 2 ванных в Kerekharaszt, Венгрия
Дом 2 ванных
Kerekharaszt, Венгрия
2 ванных комнат 250 м² Количество этажей 2
€ 126,370
Дом 2 ванных в Хатван, Венгрия
Дом 2 ванных
Хатван, Венгрия
2 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 130,965
Дом 2 ванных в Херед, Венгрия
Дом 2 ванных
Херед, Венгрия
2 ванных комнат 170 м² Количество этажей 1
€ 230,198
Your testicle, 170nm-es kb 80% demanding one in readiness, unique, modern, family house, On …
Дом 1 ванная в Хатван, Венгрия
Дом 1 ванная
Хатван, Венгрия
1 ванных комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 102,438
130 m2 of family house is for sale in sixty. In the real estate 3 rooms + daytime kitchen + …
Дом 2 ванных в Херед, Венгрия
Дом 2 ванных
Херед, Венгрия
2 ванных комнат 175 м² Количество этажей 1
€ 135,817
Your testicle, from sixty and the motorway 2 km, newly onto forming roundabout, 16 worked we…
Дом 1 ванная в Zagyvaszanto, Венгрия
Дом 1 ванная
Zagyvaszanto, Венгрия
1 ванных комнат 90 м² Количество этажей 1
€ 80,417
Продается семейный дом в хорошем районе. В отеле 3 комнаты, гостиная, кухня, столовая, туале…

Параметры недвижимости в Hatvani jaras, Венгрия

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