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Realting.com
Венгрия
Северный Альфёльд
медье Хевеш
Hatvani jaras
Дома
Дома в Hatvani jaras, Венгрия
Хатван
8
Лёринци
3
Дом
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19 объектов найдено
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Дом 3 комнаты
Лёринци, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
82 м²
€ 42,913
Дом 2 комнаты
Лёринци, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 128,819
Дом 3 комнаты
Апц, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 38,914
Дом 4 комнаты
Хатван, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
160 м²
€ 147,605
Дом 2 комнаты
Лёринци, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
70 м²
€ 60,384
Дом 2 комнаты
Апц, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
90 м²
€ 56,090
Дом 4 комнаты
Херед, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 139,554
Дом 5 комнат
Апц, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
135 м²
€ 66,825
Дом 3 комнаты
Хатван, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
80 м²
€ 61,458
Дом 3 комнаты
Хатван, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
67 м²
€ 80,244
Дом 6 комнат
Хатван, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
150 м²
€ 169,075
Дом 7 комнат
Хатван, Венгрия
7 Количество комнат
3 ванных комнат
307 м²
€ 182,226
Дом 4 ванных
Хатван, Венгрия
4 ванных комнат
302 м²
Количество этажей 2
€ 135,560
Выдающаяся возможность даже кондоминиум на строительство вы большие для семьи из шестидесяти…
Дом 2 ванных
Kerekharaszt, Венгрия
2 ванных комнат
250 м²
Количество этажей 2
€ 126,370
Дом 2 ванных
Хатван, Венгрия
2 ванных комнат
170 м²
Количество этажей 2
€ 130,965
Дом 2 ванных
Херед, Венгрия
2 ванных комнат
170 м²
Количество этажей 1
€ 230,198
Your testicle, 170nm-es kb 80% demanding one in readiness, unique, modern, family house, On …
Дом 1 ванная
Хатван, Венгрия
1 ванных комнат
130 м²
Количество этажей 1
€ 102,438
130 m2 of family house is for sale in sixty. In the real estate 3 rooms + daytime kitchen + …
Дом 2 ванных
Херед, Венгрия
2 ванных комнат
175 м²
Количество этажей 1
€ 135,817
Your testicle, from sixty and the motorway 2 km, newly onto forming roundabout, 16 worked we…
Дом 1 ванная
Zagyvaszanto, Венгрия
1 ванных комнат
90 м²
Количество этажей 1
€ 80,417
Продается семейный дом в хорошем районе. В отеле 3 комнаты, гостиная, кухня, столовая, туале…
Параметры недвижимости в Hatvani jaras, Венгрия
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