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Квартиры в Hatvani jaras, Венгрия

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2 объекта найдено
Квартира 1 комната в Хатван, Венгрия
Квартира 1 комната
Хатван, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 19 м²
€ 31,936
Квартира 3 комнаты в Лёринци, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Лёринци, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 89 м²
€ 79,707

Параметры недвижимости в Hatvani jaras, Венгрия

с видом на горы
с видом на море
недорогая
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