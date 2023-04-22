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Дома в Хатван, Венгрия

8 объектов найдено
Дом 4 комнаты в Хатван, Венгрия
Дом 4 комнаты
Хатван, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 160 м²
€ 152,786
Дом 3 комнаты в Хатван, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хатван, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 80 м²
€ 60,335
Дом 3 комнаты в Хатван, Венгрия
Дом 3 комнаты
Хатван, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 67 м²
€ 78,777
Дом 6 комнат в Хатван, Венгрия
Дом 6 комнат
Хатван, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 150 м²
€ 165,986
Дом 7 комнат в Хатван, Венгрия
Дом 7 комнат
Хатван, Венгрия
7 Количество комнат 3 ванных комнат 307 м²
€ 178,896
Дом 4 ванных в Хатван, Венгрия
Дом 4 ванных
Хатван, Венгрия
4 ванных комнат 302 м² Количество этажей 2
€ 134,000
Выдающаяся возможность даже кондоминиум на строительство вы большие для семьи из шестидесяти…
Дом 2 ванных в Хатван, Венгрия
Дом 2 ванных
Хатван, Венгрия
2 ванных комнат 170 м² Количество этажей 2
€ 129,457
Дом 1 ванная в Хатван, Венгрия
Дом 1 ванная
Хатван, Венгрия
1 ванных комнат 130 м² Количество этажей 1
€ 101,259
130 m2 of family house is for sale in sixty. In the real estate 3 rooms + daytime kitchen + …
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