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Венгрия
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медье Баранья
Шиклошский яраш
Харкань
Дома
Дома в Харкань, Венгрия
Дом
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29 объектов найдено
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Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
55 м²
€ 60,823
Дом 2 комнаты
Харкань, Венгрия
2 Количество комнат
1 ванных комнат
72 м²
€ 39,575
Дом 5 комнат
Харкань, Венгрия
5 Количество комнат
1 ванных комнат
95 м²
€ 123,505
Дом 5 комнат
Харкань, Венгрия
5 Количество комнат
4 ванных комнат
108 м²
€ 135,192
Дом 3 комнаты
Харкань, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
62 м²
€ 52,589
Дом 6 комнат
Харкань, Венгрия
6 Количество комнат
2 ванных комнат
195 м²
€ 168,658
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
75 м²
€ 70,358
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
200 м²
€ 65,338
Дом 3 комнаты
Харкань, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
39 м²
€ 79,415
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
100 м²
€ 116,865
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат
2 ванных комнат
60 м²
€ 71,713
Дом 3 комнаты
Харкань, Венгрия
3 Количество комнат
1 ванных комнат
63 м²
€ 41,859
Дом 9 комнат
Харкань, Венгрия
9 Количество комнат
5 ванных комнат
250 м²
€ 305,443
Дом 6 комнат
Харкань, Венгрия
6 Количество комнат
4 ванных комнат
280 м²
€ 305,443
Дом 8 комнат
Харкань, Венгрия
8 Количество комнат
7 ванных комнат
290 м²
€ 278,883
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
260 м²
€ 137,848
Дом 9 комнат
Харкань, Венгрия
9 Количество комнат
4 ванных комнат
200 м²
€ 185,656
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат
1 ванных комнат
97 м²
€ 31,846
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат
4 ванных комнат
178 м²
€ 172,376
Дом 2 ванных
Харкань, Венгрия
2 ванных комнат
126 м²
Количество этажей 2
€ 89,388
In the central, yet quiet part of Harkány, a two-storey, two-entrance family house with a st…
Дом 3 ванных
Харкань, Венгрия
3 ванных комнат
200 м²
Количество этажей 2
€ 84,918
On Harkány quiet part family house salesman: -On 630 nm ordered plots - brick building,wi…
Дом 3 ванных
Харкань, Венгрия
3 ванных комнат
210 м²
Количество этажей 4
€ 84,918
On Harkány central part terraced house because of a bath for sale onto 200 metres,on quiet p…
Дом 13 ванных
Харкань, Венгрия
13 ванных комнат
631 м²
Количество этажей 2
€ 89,589
В центре Харкани, 3494 M2, на сплошной площади, 631 M2, SZOT üdül, когда-то видел более крас…
Дом 7 ванных
Харкань, Венгрия
7 ванных комнат
203 м²
Количество этажей 3
€ 288,902
Дом 1 ванная
Харкань, Венгрия
1 ванных комнат
198 м²
Количество этажей 2
€ 103,401
Дом 6 ванных
Харкань, Венгрия
6 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 4
€ 95,705
Харкани, площадь Кульдей, 270 м2 8 комнат, 2 гостиные, 3 кухни, 6 семейных домов с ванными к…
Дом
Харкань, Венгрия
560 м²
Количество этажей 2
€ 292,518
ВЫДАЮЩИЕСЯ ИНВЕСТИЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ!!! На центральной части Harkány недалеко от пляжа, про…
Дом 7 ванных
Харкань, Венгрия
7 ванных комнат
234 м²
Количество этажей 2
€ 79,942
Он будет заниматься Харкани? Благодаря своему расположению и дизайну, собственность подходи…
Дом 3 ванных
Харкань, Венгрия
3 ванных комнат
270 м²
Количество этажей 2
€ 121,376
На территории отдыха Harkány часть сделано в, в настоящее время работает össz.270 nm рестора…
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