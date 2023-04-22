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Квартиры в Харкань, Венгрия

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5 объектов найдено
Квартира 1 комната в Харкань, Венгрия
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 50,199
Квартира 2 комнаты в Харкань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Харкань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 37,158
Квартира 1 комната в Харкань, Венгрия
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 53,094
Квартира 3 комнаты в Харкань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Харкань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 50,996
Квартира 3 ванных в Харкань, Венгрия
Квартира 3 ванных
Харкань, Венгрия
3 ванных комнат 210 м²
€ 84,918
Таунхаус в центре Харкани на продажу:- в 200 метрах от ванны, в тихом месте, в тупике- 210 н…
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