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Жильё в Харкань, Венгрия

34 объекта найдено
Дом 4 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 55 м²
€ 60,823
Квартира 1 комната в Харкань, Венгрия
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 27 м²
€ 50,199
Дом 2 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 2 комнаты
Харкань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 72 м²
€ 39,575
Дом 5 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 5 комнат
Харкань, Венгрия
5 Количество комнат 1 ванных комнат 95 м²
€ 123,505
Дом 5 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 5 комнат
Харкань, Венгрия
5 Количество комнат 4 ванных комнат 108 м²
€ 135,192
Дом 3 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Харкань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 62 м²
€ 52,589
Квартира 2 комнаты в Харкань, Венгрия
Квартира 2 комнаты
Харкань, Венгрия
2 Количество комнат 1 ванных комнат 42 м²
€ 37,158
Дом 6 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 6 комнат
Харкань, Венгрия
6 Количество комнат 2 ванных комнат 195 м²
€ 168,658
Дом 4 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 75 м²
€ 70,358
Квартира 1 комната в Харкань, Венгрия
Квартира 1 комната
Харкань, Венгрия
1 Количество комнат 1 ванных комнат 35 м²
€ 53,094
Дом 4 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 200 м²
€ 65,338
Дом 3 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Харкань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 39 м²
€ 79,415
Дом 4 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 100 м²
€ 116,865
Дом 4 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат 2 ванных комнат 60 м²
€ 71,713
Дом 3 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 3 комнаты
Харкань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 63 м²
€ 41,859
Дом 9 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 9 комнат
Харкань, Венгрия
9 Количество комнат 5 ванных комнат 250 м²
€ 305,443
Дом 6 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 6 комнат
Харкань, Венгрия
6 Количество комнат 4 ванных комнат 280 м²
€ 305,443
Дом 8 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 8 комнат
Харкань, Венгрия
8 Количество комнат 7 ванных комнат 290 м²
€ 278,883
Дом 4 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 260 м²
€ 137,848
Дом 9 комнат в Харкань, Венгрия
Дом 9 комнат
Харкань, Венгрия
9 Количество комнат 4 ванных комнат 200 м²
€ 185,656
Дом 4 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат 1 ванных комнат 97 м²
€ 31,846
Квартира 3 комнаты в Харкань, Венгрия
Квартира 3 комнаты
Харкань, Венгрия
3 Количество комнат 1 ванных комнат 113 м²
€ 50,996
Дом 4 комнаты в Харкань, Венгрия
Дом 4 комнаты
Харкань, Венгрия
4 Количество комнат 4 ванных комнат 178 м²
€ 172,376
Квартира 3 ванных в Харкань, Венгрия
Квартира 3 ванных
Харкань, Венгрия
3 ванных комнат 210 м²
€ 84,918
Таунхаус в центре Харкани на продажу:- в 200 метрах от ванны, в тихом месте, в тупике- 210 н…
Дом 2 ванных в Харкань, Венгрия
Дом 2 ванных
Харкань, Венгрия
2 ванных комнат 126 м² Количество этажей 2
€ 89,388
In the central, yet quiet part of Harkány, a two-storey, two-entrance family house with a st…
Дом 3 ванных в Харкань, Венгрия
Дом 3 ванных
Харкань, Венгрия
3 ванных комнат 200 м² Количество этажей 2
€ 84,918
On Harkány quiet part family house salesman: -On 630 nm ordered plots - brick building,wi…
Дом 3 ванных в Харкань, Венгрия
Дом 3 ванных
Харкань, Венгрия
3 ванных комнат 210 м² Количество этажей 4
€ 84,918
On Harkány central part terraced house because of a bath for sale onto 200 metres,on quiet p…
Дом 13 ванных в Харкань, Венгрия
Дом 13 ванных
Харкань, Венгрия
13 ванных комнат 631 м² Количество этажей 2
€ 89,589
В центре Харкани, 3494 M2, на сплошной площади, 631 M2, SZOT üdül, когда-то видел более крас…
Дом 7 ванных в Харкань, Венгрия
Дом 7 ванных
Харкань, Венгрия
7 ванных комнат 203 м² Количество этажей 3
€ 288,902
Дом 1 ванная в Харкань, Венгрия
Дом 1 ванная
Харкань, Венгрия
1 ванных комнат 198 м² Количество этажей 2
€ 103,401
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